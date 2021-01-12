تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية

الأحد, 07 آذار 2021

أصدرت وزارة الدفاع الوطني قراراً جاء فيه:

المادة الأولى:

يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها حسب القرارات الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 8 /3 /2021 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية:

يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية الممنوحة للوزراء والنواب السابقين والحاليين والقضاة والمدراء العامين فقط.

تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة:

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.