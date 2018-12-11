تجهيزات تدفئة وتبريد لصالح الجيش لعام 2018

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018

مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة  من نهـار الخميس الواقـع في 13/ 12 / 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : تجهيزات تدفئة وتبريد لصالح الجيش لعام 2018


موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2354/ م ع إ / م هـ  تاريخ 13 / 11 / 2018.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة . 

يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم