تجهيزات لصالح القوات البحرية لعام 2020

الثلاثاء, 20 تشرين الأول 2020

مناقصة عامة
          

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 3/11/2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة  للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
تجهيزات لصالح القوات البحرية لعام 2020.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 18/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 26/9/2020.

 

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
 يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .