يُنقل جثمان الرقيب الشهيد علاء مدلج الذي استشهد يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٥/٢٨، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية على طريق زفتا - دير الزهراني، يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١١ الساعة ٨.٠٠ من جبانة بلدة الغازية - صيدا (حيث كان قد دُفن كوديعة)، إلى جبانة بلدة كفر رمان - النبطية ويُقام المأتم الساعة ١١.٠٠.

تُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل الشهيد الكائن في بلدة كفر رمان (شارع العين خلف الساحة - الطابق الأرضي).