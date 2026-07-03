يُنقل جثمان العريف الشهيد خضر شقير الذي استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٠ جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة برعشيت - بنت جبيل، يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٦ الساعة ١٠.٠٠ من جبانة بلدة تبنين - بنت جبيل (حيث كان قد دُفن كوديعة)، إلى جبانة بلدة برعشيت حيث يُقام المأتم الساعة ١٤.٠٠.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة بير السلاسل - بنت جبيل، أو عبر الاتصال بشقيقه السيد عيسى شقير على رقم الهاتف: ٧٠/٩٥٧٩٠٥.