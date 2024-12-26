تحذير المواطنين من الاقتراب من المراكز السابقة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة

الخميس, 26 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيانات السابقة المتعلقة بتسلم الجيش مراكز كانت تشغلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، تُواصل الوحدات العسكرية المختصة إجراء المسح الهندسي لهذه المراكز ومحيطها، ومعالجة الذخائر غير المنفجرة التي تمثّل تهديدًا كبيرًا للمواطنين.

في هذا السياق، تُحذّر قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من أملاكهم الواقعة ضمن هذه المراكز ومحيطها حفاظًا على سلامتهم، وذلك لوجود حقول ألغام وذخائر غير منفجرة وأجسام مشبوهة قربها.