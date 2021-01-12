تحرير المواطن مصعب طارق القباني إثر عملية دهم في بلدة حورتعلا- البقاع

الاثنين, 22 تشرين الثاني 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 11 /2021، تمكنت دورية من مديرية المخابرات إثر عملية دهم في بلدة حورتعلا- البقاع من تحرير المواطن مصعب طارق القباني، الذي كان قد خُطف صباح اليوم في منطقة كسارة – زحلة من قبل المدعو (ق.ج) وآخرين مجهولي الهوية كانوا يستقلون سيارة نوع "دودج" لون أسود وبحوزتهم أسلحة حربية، وذلك بسبب خلافات عائلية سابقة بين المخطوف والمدعو (س.ج).

كما تمكنت الدورية من توقيف الخاطف وضبط السيارة التي استُخدمت في عملية الخطف.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.