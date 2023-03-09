تحقيق بنزين طيران لصالح القوات الجوية عن العام 2023.

تأمين بنزين طيران لصالح القوات الجوية عن العام 2023 وفقاً لما هو مفصّل في دفتر الشروط الخاص.

موعد جلسة التلزيم (فتح العروض) الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع في 13/ 9 /2023.



الموعد النهائي لتقديم العروض الساعة الثامنة من نهار الأربعاء الواقع في 13/ 9 /2023.



الموعد النهائي لتقديم طلبات الاستيضاح 3/ 9 /2023.



الموعد النهائي للرد على طلبات الاستيضاح 7/ 9 /2023.



مدة صلاحية العرض /90/ يوما ً تحسب إعتباراً من الموعد النهائي لتقديم العروض.



مكان استلام دفتر الشروط المديرية العامة للإدارة – أول طريق الحدت – مبنى عفيف معيقل – مصلحة العتاد – الطابق الخامس



مكان تقديم العروض ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل إلى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة – مصلحة المالية – مكتب عقد النفقات – الطابق الثالث

وفقاً للمادة السابعة من دفتر الشروط الخاص.



مكان تقييم العروض قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – الطابق الثالث - أول طريق الحدت.