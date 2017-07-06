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تحقيق تجهيزات تدفئة وتبريد لصالح الجيش
مناقصة عامة
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الساعـة التاسعـة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 8 / 8 / 2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة
للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
تحقيق تجهيزات تدفئة وتبريد لصالح الجيش .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1488/ م ع إ / م هـ /د ع تاريخ 6/7/2017.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة
للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .