مناقصة عامة

========

الساعـة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 11/ 6/ 2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الصحة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : تحقيق تجهيزات طبية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2019.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 587/ م ع إ / م ص تاريخ 18/ 4/ 2019.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .