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تحقيق تجهيزات فنية متخصصة لصالح الجيش لعام 2018
الخميس, 28 حزيران 2018
مناقصة عامة
الساعة الحادية عشرة من نهـار الاربعاء الواقـع في 18 / 7 / 2018 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
تحقيق تجهيزات فنية متخصصة لصالح الجيش لعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 7/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 18 / 6 / 2018.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة
للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .