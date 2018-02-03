مناقصة عامة

الساعـة التاسعـة من نهـار الاربعاء الواقـع في 18 / 7 / 2018 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

تحقيق تجهيزات مطبخية لصالح الجيش لعام 2018 .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 9/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 18 / 6 / 2018.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة

للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .