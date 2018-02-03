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تحقيق حلل لنقل الطعام وحافظة للحرارة لصالح الجيش
مناقصة عامة
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الساعـة التاسعـة من نهـار الاربعاء الواقـع في 11 / 4 / 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديرية العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
تحقيق حلل لنقل الطعام وحافظة للحرارة لصالح الجيش .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 15/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 25 / 8 / 2017.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .