تحقيق ركائم لصالح الجيش لعام 2017

الخميس, 09 آذار 2017

مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 28/3/2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديـريـة العامـة

 للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :

تحقيق ركائم لصالح الجيش لعام 2017 .

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 1/2/2017.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة

 للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

 ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

 

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .

 