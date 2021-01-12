مناقصة عامة

الساعـة التاسعة من نهـار الجمعة الواقـع في 18 /6 /2021 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : تحقيق ركائم لصالح الجيش لعام 2021.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 22/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 18/ 5/ 2021.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.