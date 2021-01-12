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تحقيق زيوت وشحوم لصالح الجيش لعام 2021.
الاثنين, 19 تموز 2021
مناقصة عامة
الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقع في 29 /7/ 2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:
تحقيق زيوت وشحوم لصالح الجيش لعام 2021.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 8/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 11/3/2021.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.