مناقصة عامة

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الساعـة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 13 /2/ 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديـريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

تحقيق صفقة مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2018 .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 30/ م ع إ / م ق/3 تاريخ 22/11/2017.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذا والحائزين على ترخيص إشتراك في صفقات الجيش الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة مبنى عفيف معيقل – مصلحة القوامة في خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.