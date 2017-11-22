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تحقيق صفقة مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2018
مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 13 /2/ 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديـريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
تحقيق صفقة مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2018 .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 30/ م ع إ / م ق/3 تاريخ 22/11/2017.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذا والحائزين على ترخيص إشتراك في صفقات الجيش الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة مبنى عفيف معيقل – مصلحة القوامة في خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.