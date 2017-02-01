مناقصة عامة

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الساعـة التاسعـة من نهار الخميس الواقع في 27 /7/ 2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامــة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :

تحقيق عتاد للشبكة المكروية لصالح الجيش .



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 18/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 20 /4/ 2017.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .



ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:



وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.





يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.