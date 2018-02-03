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تحقيق قطع بدل لصالح القوات البحرية لعام 2018
الجمعة, 29 حزيران 2018
مناقصة عامة
الساعـة التاسعـة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 17 / 7 / 2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :
تحقيق قطع بدل لصالح القوات البحرية لعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 30/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 7 / 6 / 2018.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.