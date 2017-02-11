تحقيق قطع بدل للآليات نوع هامفي ( HMMWV ) للعام 2017

الخميس, 09 آذار 2017

مناقصة عامة
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 الساعـة التاسعـة من نهار الخميس الواقع في 30/3/2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة
 للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيم :
تحقيق قطع بدل للآليات نوع هامفي ( HMMWV ) للعام 2017 .

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 6/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 11/2/2017.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة
 للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

 

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .

 