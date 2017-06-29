تحقيق قطع بدل للمدفع عيار 25 ملم المركب على عربة القتال (AIFV ) لصالح الجيش لعام 2017

الأربعاء, 12 تموز 2017

   مناقصة عامة
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الساعـة الحاديـة عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 1/ 8/ 2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :
تحقيق قطع بدل للمدفع عيار 25 ملم المركب على عربة القتال (AIFV  ) لصالح الجيش لعام 2017 .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 33/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 29/6/2017.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .