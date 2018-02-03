مناقصة عامة

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الساعـة التاسعـة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 24 / 4 /2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة - مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم:

تحقيق كفوف كاوتشوك لصيانة الدبابات M48 – A5 ، M60 A3 لصالح الجيش.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 65/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 4 / 10 /2017.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.