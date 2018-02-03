مناقصة عامة

الساعـة الحادية عشرة من نهار الخميس الواقع في 14 / 6 / 2018 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :

تحقيق كفوف كاوتشوك لصيانة الدبابات M48-A5،M60 A3 لصالح الجيش .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 65/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 4 / 10 / 2017.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .