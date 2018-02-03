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تحقيق كف كاوتشوك لناقلات الجند نوع M113 لصالح الجيش
مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 17/4/2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :
تحقيق كف كاوتشوك لناقلات الجند نوع M113 لصالح الجيش .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 7/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 6/3/2018.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .