تحقيق كف كاوتشوك لناقلات الجند نوع M113 لصالح الجيش

الخميس, 22 آذار 2018

مناقصة عامة
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الساعـة التاسعة  من نهـار الثلاثاء الواقـع في 17/4/2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :
تحقيق كف كاوتشوك لناقلات الجند نوع M113 لصالح الجيش .

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 7/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 6/3/2018.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .