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تحقيق لوازم ادارية لصالح الجيش للعام 2017
السبت, 09 كانون الأول 2017
مناقصة عامة
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الساعـة التاسعـة من نهـار الاربعاء الواقـع في 2017/12/20 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
تحقيق لوازم ادارية لصالح الجيش للعام 2017.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 5/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 2017/5/23.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.