مناقصة عامة

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الساعـة التاسعـة من نهـار الاربعاء الواقـع في 2017/12/20 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

تحقيق لوازم ادارية لصالح الجيش للعام 2017.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 5/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 2017/5/23.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.