مناقصة عامة

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الساعـة الحاديـة عشرة نهار الخميس الواقـع في 6 /7 /2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :

تحقيق " مادة الحبر للطابعات " لصالح مديرية التأليل لعام 2017 .



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 29 /3 /2017.



يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .



ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :



وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .