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تحقيق " مادة الحبر للطابعات " لصالح مديرية التأليل لعام 2017
مناقصة عامة
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الساعـة الحاديـة عشرة نهار الخميس الواقـع في 6 /7 /2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الجغرافيا في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :
تحقيق " مادة الحبر للطابعات " لصالح مديرية التأليل لعام 2017 .
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1/ م ع إ / م ج/2 تاريخ 29 /3 /2017.
يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة الجغرافيا في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .