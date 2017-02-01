مناقصة عامة

=========

الساعـة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 11 / 4 / 2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :تحقيق مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2017.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 27 / 2 / 2017.

يمكن لمن يرغب الاشتراك في المناقصة العامة هذه الاطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للادارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال اوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للادارة – مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب ان تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .