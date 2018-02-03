تحقيق مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2018

الاثنين, 21 أيار 2018

 مناقصة عامة


 الساعة الحادية عشرة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 12  / 6 /2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديرية العامـة  للإدارة - مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
تحقيق مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام 2018 .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 5/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 8  / 5 /2018.


يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
    

 