تحقيق مختبر تمييل القلب مع الإنشاءات التابعة له لصالح المستشفى العسكري المركزي للعام 2019

الخميس, 09 كانون الثاني 2020

  مناقصة عامة
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  الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع في 29 /1/ 2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الصحة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :  تحقيق مختبر تمييل القلب مع الإنشاءات التابعة له لصالح المستشفى العسكري المركزي للعام 2019 .

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2259/ م ع إ / م ص تاريخ 26 /12 /2019.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة  للإدارة – مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

 ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .