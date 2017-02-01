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تحقيق مواد إنشاء لصالح الجيش
الأربعاء, 14 حزيران 2017
مناقصة عامة
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الساعـة التاسعـة من نهار الخميس الواقـع في 6 /7 /2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم:
تحقيق مواد إنشاء لصالح الجيش.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1490/ م ع إ / م هـ /د ع تاريخ 30 /5 /2017.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.