مناقصة عامة

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الساعـة التاسعـة من نهار الخميس الواقـع في 6 /7 /2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم:

تحقيق مواد إنشاء لصالح الجيش.



موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 1490/ م ع إ / م هـ /د ع تاريخ 30 /5 /2017.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.



ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:



وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.