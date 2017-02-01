مناقصة عامة

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الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع في 15 /1/ 2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2020.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 8/ م ع إ / م ق/3 تاريخ 14 /10 /2019.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة –مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .



ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .