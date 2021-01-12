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تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2021
الخميس, 04 آذار 2021
مناقصة عامة
الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع في 17 /3/ 2021 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم: تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2021.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 4/ م ع إ / م ق/3 تاريخ 4 /12 /2020.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .