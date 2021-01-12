الساعة التاسعة من نهار الأربعاء الواقع في 15 / 12 / 2021 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم : تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2022.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 17/ م ع إ / م ق /3 تاريخ 4 / 10 / 2021.



يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .