مناقصة عامة



الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقع في 27 / 4 /2023 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:

تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن عام 2023.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 7/ م ع إ / م ق/3 تاريخ 23 / 11 /2022.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.