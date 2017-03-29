مناقصة عامة

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الساعـة التاسعة من نهـار الأربعـاء الواقع فـي 29/3/2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة

للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :

تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش للعام 2017 .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 43/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 8/12/2016.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة

للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .