تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش للعام 2017

الخميس, 09 آذار 2017

مناقصة عامة

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 الساعـة التاسعة من نهـار الأربعـاء الواقع فـي 29/3/2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة

 للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيـم :

 تحقيق مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش للعام 2017 .

 

 موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 43/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 8/12/2016.

 يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة

 للإدارة – مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

 ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

 

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .

 