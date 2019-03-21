تخريج دورة الأركان الثالثة والثلاثين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الجمعة, 21 حزيران 2019

أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، حفل تخريج دورة الأركان الثالثة والثلاثين، التي تضمّ ضباطاً من الجيش والأجهزة الأمنية وضباطاً عرب وأجانب من الأردن ومصر والكويت والسودان وماليزيا.

ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من السفراء والملحقين العسكريين وممثلو قادة الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية والإدارات الرسمية، ووفود عسكرية، إلى جانب عدد من كبار ضباط الجيش وعائلات المتخرجين.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وتمّت تلاوة المذكرات الخاصة بالتخرج، وتسليم الشهادات وتبادل الدروع بين طليع الدورة وقائد الكلية العميد الركن حسن جوني. وبعد كلمة كلّ من طليع الدورة وممثل الضباط العرب والأجانب، ألقى قائد الكلية كلمة شكر فيها قيادة الجيش على ما وفرته للكلية من مساعدات تدريبية، مؤكداً مواصلة تطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع تقدّم التكنولوجيا والعلوم العسكرية، وأساليب المعركة الحديثة.

ثم ألقى رئيس الأركان كلمة هنّأ فيها المتخرجين، ونوّه بجهود الضباط والأساتذة الجامعيين المدربين، ومما جاء فيها:" إن هذه الدورة، على أهمّيتها، لا تعني وحدها الأهلية والنجاح، فهي بمنزلة الأداة التي لا تعطي أفضل النتائج إلا إذا أُحسِن استثمارها على يد قائد بارع، يجيد تقدير الموقف ويحسن قراءة التبدلات بغية اتخاذ القرارات. فليكن لكل منكم نهج فكريّ متكامل يحاكي تطور المفاهيم والمبادئ العسكرية والتقنيات الحديثة التي تمرّستم على أدائها داخل هذا الصرح، حيث تُطبَّق أفضل البرامج التفاعلية وأحدث المناهج التعليمية وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة في أكثر جيوش العالم تقدماً".

وفي الختام تم توقيع السجل الذهبي وأخذ الصور التذكارية.