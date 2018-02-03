تخريج دورة الأركان الثانية والثلاثين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الجمعة, 22 حزيران 2018

أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، حفل تخريج دورة الأركان الثانية والثلاثين، التي تضمّ ضباطاً من الجيش ومن الأجهزة الأمنية، وآخرين من البرازيل ومصر والسودان والكويت.

ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من السفراء والملحقين العسكريين وممثلي قادة الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية والإدارات الرسمية، ووفود عسكرية من البرازيل، الكويت، مصر والسودان، إلى جانب عدد من كبار ضباط الجيش وعائلات المتخرجين.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم جرت تلاوة المذكرات الخاصة بالتخرج، وتسليم الشهادات وتبادل الدروع بين طليع الدورة وقائد الكلية العميد الركن الطيار بسام ياسين. وبعد كلمتي طليع الدورة وممثل الضباط العرب والأجانب، ألقى قائد الكلية كلمة شكر فيها قيادة الجيش على ما وفرته للكلية من مساعدات تدريبية، مؤكداً مواصلة تطوير مناهج التعليم في الكلية بما يتناسب مع تقدّم التكنولوجيا والعلوم العسكرية، وأساليب المعركة الحديثة، والمهمات الدفاعية والأمنية التي يقوم بها الجيش.

ثم ألقى رئيس الأركان كلمة هنّأ فيها المتخرجين، ونوّه بجهود الضباط والأساتذة الجامعيين المدربين، ومما جاء فيها:" في خضمّ الأزمات المتلاحقة والتقلبات الكبرى التي تعصف بمنطقتنا العربية، يستمر الجيش على عهده ووعده في الدفاع عن لبنان وتحصينه من الأخطار المحيطة به، سواء من مخططات العدو الإسرائيلي أو من مخططات الإرهاب وفكره الهدّام، ولكنْ ليطمئنّ اللبنانيّون إلى أنّ إيمانهم الثابت بجيشهم في محلّه، وهو كما حقق الانتصار تلو الانتصار، سيحبط أي مخطط معادٍ يستهدف وطننا وتاريخنا وحضارتنا ووحدتنا ورسالة عيشنا المشترك. فالجيش قوي بتماسكه وشجاعة رجاله واستعدادهم اللامحدود للتضحية".