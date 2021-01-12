تخريج دورة الأركان الخامسة والثلاثين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الخميس, 17 حزيران 2021

ترأس رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون حفل تخريج دورة الأركان الخامسة والثلاثين، التي تضمّ ضباطاً من الجيش والأجهزة الأمنية في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية.

حضر الحفل النائبان د.عناية عز الدين وإدكار طرابلسي وممثلو قادة الأجهزة الأمنية إضافةً إلى ممثّلين عن الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وشخصيات أكاديمية وضباط وذوو الخرّيجين.

وبعد كلمة طليع الدورة، ألقى قائد الكلية العميد الركن حسن جوني كلمة أكد فيها أن طبيعة المهمات التي سينفّذها الجيش تضع أمام هذه الكلية تحدياً كبيراً جداً في إعداد ضباط قادة يملكون مهارات قيادية.

ثم ألقى رئيس الأركان كلمة قال فيها:" تسعى قيادةُ الجيشِ باستمرارٍ إلى تطويرِ وسائلِ التدريبِ ومناهجِ التعليم، وإخضاعِ العسكريينَ كافةٍ وبصورةٍ متواصلة، لدوراتٍ تدريبيةٍ في الداخلِ والخارج، تشملُ مختلفَ الاختصاصاتِ والمستويات، بما يكفلُ مواكبةَ التطورِ العلميِّ والعسكريِّ والتكنولوجيِّ الذي يشهدُهُ عالمُنا المعاصر". وأضاف:" أن المؤسسة العسكرية وفيّة لعهدِها بِصَون وطننا الغالي من كيدِ الأعداءِ وفي طليعتِهم العدوُّ الإسرائيليُّ والإرهاب، ساهرةً على السلمِ الأهلي من خلال ملاحقةِ المخلّينَ بالأمنِ حيثما وجدوا، وأنّ قيادةَ الجيشِ واعيةٌ تماماً لصعوبةِ هذه الأوضاعِ ودقتها ولن تفرّط بمسيرةِ الأمنِ والاستقرارِ مهما بلغت التضحيات". كما توجه إلى الضباط المتخرّجين بالقول:" أدعوكم كضباطٍ قادةٍ أينما كان موقعُكم الوظيفي، أن تكونوا على قدرِ المسؤولياتِ التي ستلقى عليكم، مثالاً في الولاءِ للجيشِ والالتزامِ بثوابتِهِ العسكريةِ والتفاني في خدمةِ لبنان."

كما هنّأ اللواء الركن العرم المتخرجين، ونوّه بجهود الضباط والأساتذة الجامعيين المدربين، وفي الختام تم توقيع السجل الذهبي وأخذ الصور التذكارية.