تخريج دورة الأركان الرابعة والثلاثين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الجمعة, 12 حزيران 2020

ترأس رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون حفل تخريج دورة الأركان الرابعة والثلاثين، التي تضمّ ضباطاً من الجيش والأجهزة الأمنية وضباطاً أشقاء عرب من الأردن ومصر والكويت والسودان وعُمان في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية.

حضر الحفل عدد من السفراء والملحقين العسكريين وممثلو قادة الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية والإدارات الرسمية، ووفود عسكرية، إلى جانب عدد من كبار ضباط الجيش وعائلات المتخرجين.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وتمّت تلاوة المذكرات الخاصة بالتخرج، وتسليم الشهادات وتبادل الدروع. وبعد كلمة كلّ من طليع الدورة وممثل الضباط العرب، ألقى قائد الكلية العميد الركن حسن جوني كلمة شكر فيها قيادة الجيش على ما وفرته من إمكانات، مؤكداً مواصلة تطوير مناهج التعليم بما يتناسب مع تقدّم التكنولوجيا والعلوم العسكرية، بهدف تعزيز مستوى المعرفة الحديثة في شخصية القائد المعاصر.

ثم ألقى رئيس الأركان كلمة قال فيها:" إنّ تطور فن الحرب وأساليب المعركة الحديثة، يحتّم على كل منكم مواكبة هذا التقدم والإحاطة بجوانبه المختلفة، منطلقين مما حصّلتموه خلال هذه الدورة التي تمثّل محطة مركزية في مسيرتكم المهنيّة". وأضاف:" إنّنا إذ نواجه تحديات متعددة الأوجه تطال الاقتصاد والمجتمع بفعل الأزمة المالية، وتشمل القطاع الصحي نتيجة وباء كورونا، نعاهد اللبنانيين على بذل المزيد من الجهود والتضحيات للحفاظ على ثقة الشعب بنا، فهي أغلى ما نملك من رصيد وطني".

كما هنّأ اللواء الركن العرم المتخرجين، ونوّه بجهود الضباط والأساتذة الجامعيين المدربين، وفي الختام تم توقيع السجل الذهبي وأخذ الصور التذكارية.