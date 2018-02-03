تخريج دورة تدريبية حول منتحلي الشخصية وأمن الوثائق

الخميس, 29 آذار 2018

أقيم في قاعدة رياق الجوية، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عدد من الضباط والعسكرين التابعين لأفواج الحدود البرية والشرطة العسكرية، بعد أن تابعوا دورة تدريبية حول منتحلي الشخصية وأمن الوثائق، التي نظّمها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان بالتعاون مع الجيش، وذلك في إطار مشروع الإدارة المتكاملة للحدود الممول من الاتحاد الأوروبي، كما جرت زيارة إلى عدد من أقسام مركز التدريب لممثلي الوكالات والأجهزة الأمنية المستفيدة من المشروع.