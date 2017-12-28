تخريج دورة تنشئة مغوار باسم الرقيب المغوار الشهيد بلال العامودي وتقديم جنود

إعداد: نينا عقل خليل

تخريج دورة تنشئة مغوار باسم الرقيب المغوار الشهيد بلال العامودي وتقديم جنود ومجنّدين ممدّدة خدماتهم للعلمفي حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصّراف وقائد مدرسة القوات الخاصة العقيد الركن فادي مخّول ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط والمدعوّين، أقيم في المدرسة، احتفال تخريج دورة تنشئة مغوار حملت اسم الرقيب المغوار الشهيد بلال العامودي، وتقديم جنود ومجنّدين ممدّدة خدماتهم للعلم.

بعد أداء القسم وتسليم الشهادات للمتخرّجين، وتسمية الدورة، ألقى العقيد الركن مخّول كلمة هنأ فيها المتخرّجين، مثنيًا على جهود المدرّبين. ثمّ قدّم الوزير الصّراف دروعًا تكريميّة لعائلة الشهيد ولقائد المدرسة ولطليعَي الدورتين، كما تسلّم من قائد المدرسة درع الجيش التذكاري.

بعدها، نفّذت الوحدات المتخرّجة عروضًا عسكرية متنوّعة وتمرينًا تكتيًا بالذخيرة الحيّة.