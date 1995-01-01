تخريج دورة قائد كتيبة السابعة والخمسين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الخميس, 26 كانون الثاني 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ـــ الريحانية، حفل تخريج ضباط دورة قائد كتيبة الدفعة السابعة والخمسين، برئاسة قائد الكلية العقيد الركن محمد بيطار ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون. وبعد تسليم الشهادات للمتخرجين ألقى العقيد الركن بيطار كلمة جاء فيها: تطوون اليوم صفحةً مشعّةً من سجلّ حياتكم العسكرية، ألا وهي دورة قائد كتيبة السابعة والخمسين، صفحة عنوانها الجهد والمثابرة في تحصيل المعرفة امتدت على مدى خمسة أشهر ونيف. اعلموا أننا في أمس الحاجة إلى إرادتكم في معركة الإرادة والعزيمة، وإلى فكركم المستنير كقادة مبتكرين في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن والمؤسسة العسكرية".