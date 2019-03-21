تدابير أمنية استثنائية خلال مناسبات دينية

الخميس, 18 نيسان 2019

بمناسبة احتفالات أحد الشعانين، الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية (شرقي – غربي)، وإقامة احتفالات خاصة بهذه المناسبات في مختلف المناطق اللبنانية، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات ودور العبادة وأماكن التسوق، بما في ذلك إقامة حواجز وتسيير دوريات مؤللة وراجلة وتركيز نقاط مراقبة، وذلك تسهيلاً لانتقال المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خلال ممارستهم شعائرهم الدينية.