تركيب عدد من مصابيح الإنارة التي تعمل على الطاقة الشمسية في مختلف القرى الحدودية

الخميس, 16 آذار 2023

في إطار برنامج المساعدات المدعوم من قبل الحكومة البريطانية لدعم أفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني، تقوم هذه الأفواج بتركيب عدد من المصابيح التي تعمل على الطاقة الشمسية لإنارة الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية، والساحات العامة ودور العبادة والبلديات في 70 بلدة على الحدود الشمالية والشرقية، بدءاً من العريضة شمالاً مروراً بحوش السيد علي وصولاً إلى دير العشائر بقاعاً. ويهدف المشروع إلى التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الأمن للحفاظ على السلامة العامة خلال أوقات الليل.