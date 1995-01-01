تسلم الدفعة الخامسة من الهبة المالية القطرية

الاثنين, 13 شباط 2023

بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٣، تسلّمت قيادة الجيش الدفعة الخامسة من الهبة المالية القطرية التي قدمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للجيش اللبناني، وباشرت توزيعها اليوم بالتساوي على العسكريين.

وأكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن هذه الخطوة المشكورة من جانب دولة قطر إثبات إضافي لالتزامها الطويل الأمد بدعم لبنان وجيشه في ظل التحديات القائمة، معرباً عن تقديره العميق للهبة وتطلعه إلى ترسيخ علاقات التعاون بين الجيشين القطري واللبناني.