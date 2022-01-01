تسلم حافلات من السلطات الإيطالية هبة إلى الجيش اللبناني

الثلاثاء, 06 كانون الأول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في الكرنتينا حفل تسلّم ثمانية حافلات مقدّمة هبة من السلطات الإيطالية إلى الجيش اللبناني. حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن نمر أبي ناصيف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE، إلى جانب عدد من الضباط.

وشكر العميد الركن أبي ناصيف السلطات الإيطالية باسم العماد قائد الجيش، ثم قدّم للسفيرة BOMBARDIERE كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش ودرعاً تذكارياً تقديراً لجهودها في دعم المؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، أكدت السفيرة BOMBARDIERE وقوفَ بلادها الى جانب الجيش في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها لبنان، وثقتَها بدوره الأساسي كضامن للأمن والاستقرار في البلاد.

كما لفتت إلى أن الهبة تأتي في سياق دعم خطة الجيش لنقل العسكريين، على أنْ تليها هبات إضافية متّصلة بمجالات اللوجستية والتجهيز والتدريب في المستقبل.