تسلم مواد غذائية مقدّمة من دولة قطر للجيش اللبناني

السبت, 23 نيسان 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 23 / 4 /2022 تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي حوالى 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر، وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه الجيش اللبناني متمنياً السلام والطمأنينة للشعب القطري الشقيق، ولدولة قطر دوام الازدهار والتقدّم.