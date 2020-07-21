تسلم وتوزيع كميات من الترابة، ودعوة المؤسسات العاملة في مجال إعادة الترميم إلى تقديم طلب للحصول عليها

الجمعة, 11 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

في إطار المساعدات المقدمة لمساعدة متضرّري انفجار المرفأ، تسلّم الجيش اللبناني من شركة سبلين 1605 أطنان من الترابة من أصل 2000 طن ستصل تباعاً، كما تسلّم من الدولة الجزائرية عبر مرفأ بيروت 6000 طن من الترابة و1000 طن من مادة الجفصين.

وقد قام الجيش بتوزيع 322 طناً من الترابة على كلّ من: المستشفى اللبناني الجعيتاوي ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى راهبات الوردية ومدرسة الحكمة وجمعية ابن الإنسان ومدرسة القلبين الأقدَسَيْن في السيوفي والمؤسسة البطريركية المارونية العالمية للتنمية المتكاملة.

تدعو قيادة الجيش المؤسسات والمنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعمل على ترميم وإعادة البناء في المنطقة المتضرّرة إلى تقديم طلب إلى غرفة الطوارئ المتقدمة للحصول على ما يلزم من هذه المواد لأعمال الترميم.