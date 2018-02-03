تسليم جثث 7 قتلى سقطوا خلال عملية الحمودية

الثلاثاء, 24 تموز 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

إلحاقاً لبياناتها السابقة، وإستناداً إلى إشارة النيابة العامة العسكرية سلّمت قيادة الجيش جثث سبعة قتلى من أصل ثمانٍ إلى ذويها، والذين كانوا قد سقطوا خلال عملية دهم منزل المطلوب علي زيد اسماعيل وهم إضافة إلى الأخير، السوري حسين علي المطر، واللبنانيون: محمد زيد اسماعيل, أحمد علي إسماعيل، يحي أحمد اسماعيل، زينب محمد اسماعيل، وبول نعمان الذي كان موجوداً داخل منزل المطلوب علي اسماعيل خلال تنفيذ عملية الدهم. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ سبب وجود المدعو نعمان هو تردّده المستمرّ إلى ذلك المنزل بهدف تعاطي المخدرات. فيما تستمرّ التحقيقات لجلاء كامل هوية الجثّة المجهولة.