تشييع الرقيب أول الشهيد بركات خشفه في بلدة القليعات – عكار

الأربعاء, 27 آذار 2019

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة القليعات – عكار، الرقيب أول الشهيد بركات خشفه، الذي استشهد خلال قيامه بواجبه العسكري في منطقة وادي خالد – عكار.

استهلّ التشييع بإقامة مراسم التكريم للشهيد أمام مستشفى سيدة السلام - القبيات، حيث أدّت له ثلّة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدته بحضور حشد من المواطنين ورفاق السلاح. وقد ألقى العميد الركن علي غزيّل ممثلاً وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون، كلمة نوّه فيها بمناقبية الشهيد وتفانيه في أداء واجبه العسكري، ومما جاء فيها: "إنَّ الجيش وكعادته، لن يخضع لأيّ تهديدٍ يأتي من هنا أو هناك، أو أي عمل إرهابي أو إجرامي جبان، يطال العسكريين أثناء قيامهم بالواجب أو أثناء تنقلاتهم. وإنَّ المصاعب كبيرة لكنَّ إرادة الصمود أكبر، ولن تزيدنا دماء الشهداء التي أهرقت في سبيل لبنان، إلا قوة ومناعة، وإصراراً على استكمال مسيرة الإنقاذ، كائنة ما كانت الأخطار والتحديات".